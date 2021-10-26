Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi
AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yenice Yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Y.İ'nin kullandığı bir otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam aparat ele geçirdi.
Sürücü Y.İ. hakkında adli işlem yapıldı.