Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi - Haberler
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Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'te yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yenice Yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, Y.İ'nin kullandığı bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu madde içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam aparat ele geçirdi.

Sürücü Y.İ. hakkında adli işlem yapıldı.

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi

Durdurulan otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi
AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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