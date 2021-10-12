Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kenan Yalav idaresindeki 78 AB 676 plakalı otomobil, Doğancılar köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Kazada Mehmet (77) ve Zarina Yalav (34) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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