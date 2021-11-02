Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı - Haberler
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Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Karabük'te kamyonetin ormanlık alanda devrilmesi sonucu yaralanan biri bebek 5 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te kamyonetin ormanlık alanda devrilmesi sonucu yaralanan biri bebek 5 kişi yaralandı.

Başköy yakınlarında ormanlık alanda ilerleyen Cengiz A'nın kullandığı 06 CJE 484 plakalı kamyonet yol kenarına devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile biri bebek 4 kişi yaralandı.

Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Karabük'te devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri
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