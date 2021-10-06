Karabük'te Çin'in 'Doğu Türkistan politikası' protesto edildi - Haberler
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Karabük'te Çin'in "Doğu Türkistan politikası" protesto edildi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te Çin'in

Karabük'te, Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyelerince Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikasına karşı protesto düzenlendi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu üyelerince Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik politikasına karşı protesto düzenlendi.

100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Camisi yanında bir araya gelen grup, döviz ve pankartlar açarak, imza kampanyası başlattı.

Platform sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu, yaptığı konuşmada, Çin'in toplama kamplarında tutulan Doğu Türkistanlılar için Anadolu seferine çıktıklarını söyledi.

Amaçlarının, Doğu Türkistan'da Çin'in yaptıklarını Türk milletine il il dolaşarak anlatmak olduğunu belirten İlyasoğlu, "Çin 1949'da Doğu Türkistan'ı işgal ettiği günden bugüne Doğu Türkistan'da türlü işkence, baskı ve katliamlara imza atmıştır. Sadece bununla yetinmemiştir. Çin 2017'de Doğu Türkistan'ın genelinde milyonlarca insanı toplama kampına aldı. Çin bunu inkar etti. 2018'de toplama kampları uydu görüntüleriyle tespit edilmiştir." diye konuştu.

İlyasoğlu, Türk ve İslam devletlerinden Doğu Türkistan konusunda daha somut adımlar atmasını talep ederek, "Dünyada 7 ülke Doğu Türkistan'daki soykırımı, soykırım olarak ilan etti. Bu sayının çoğalmasını talep ediyoruz." dedi.

Karabük'te Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi

Karabük'te Çin'in Doğu Türkistan politikası protesto edildi

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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