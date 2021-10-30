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Karabük'te bir ev kurşunlandı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te bir ev kurşunlandı

Karabük'te bir eve tüfekle ateş edildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir eve tüfekle ateş edildi.

Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda Merve A'nın oturduğu ev, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kurşunlandı.

Dört katlı evin ikinci katındaki daireye çok sayıda merminin isabet ettiği olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Güvenlik önlemlerinin alındığı mahallede yapılan incelemede, çok sayıda boş fişek bulundu.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan kurşunlama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, otomobille apartmanın önüne gelen 2 kişinin aşağıya indiği ve bir kişinin tüfekle evin camına 5 el ateş edip olay yerinden hızla uzaklaştıkları yer alıyor.

Karabük'te bir ev kurşunlandı

Karabük'te bir ev kurşunlandı

Karabük'te bir ev kurşunlandı

Karabük'te bir ev kurşunlandı

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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