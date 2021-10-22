Karabük'te bir apartmanın bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
AA / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir apartmanın bahçesine giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alındı.
Kirkille Mahallesi'nde TOKİ konutlarının bahçesine yılan girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bahçeye gelen ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.
İtfaiye ekibi içinde yer alan kadın personel Şevval Taşlıyan'ın yılanın çıkarılma anında gösterdiği performans ise takdir topladı.
AA / Ahmet Özler - Son Dakika Haberleri