Karabük'te başı teneke kutuya sıkışan köpek yavrusunu yoldan geçen sürücü kurtardı - Haberler
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Karabük'te başı teneke kutuya sıkışan köpek yavrusunu yoldan geçen sürücü kurtardı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te başı teneke kutuya sıkışan köpek yavrusunu yoldan geçen sürücü kurtardı

Karabük'te başı teneke kutuya sıkışan köpek yavrusunun imdadına yoldan geçen sürücü yetişti.

KARABÜK (AA) - Karabük'te başı teneke kutuya sıkışan köpek yavrusunun imdadına yoldan geçen sürücü yetişti.

Karabük- Ankara kara yolunda otomobiliyle ilerleyen Gülsüm Çavuşoğlu, Çayköy mevkisinde yol ortasında başı teneke kutuya sıkışan köpek yavrusunu fark etti.

Otomobilinden inen Çavuşoğlu, köpeği yol kenarına alarak başını sıkıştığı kutudan kurtardı.

Çavuşoğlu daha sonra otomobilinden aldığı mamayla köpek yavrusunu besledi.

Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Karabük'te başı teneke kutuya sıkışan köpek yavrusunu yoldan geçen sürücü kurtardı - Haberler
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