Karabük'te aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı - Haberler
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Karabük'te aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel
Karabük'te aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Karabük'te, yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen, aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te, yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen, aynı aileden 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde, aynı aileden B.U. (59), Z.U. (50), C.U. (29) ve H.U. (20), akşam yemeğinden bir süre sonra bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşadı.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan aile üyelerinin, mantardan yapılan yemeği yedikleri ve gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındıkları öğrenildi.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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