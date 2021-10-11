Karabük'te 91 yaşındaki terzi, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te 91 yaşındaki terzi, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Kültür Sanat
Karabük'te 91 yaşındaki terzi, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor

Karabük'te çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 75 yılı geride bırakan 91 yaşındaki Memiş Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

KARABÜK (AA) - Karabük'te çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 75 yılı geride bırakan 91 yaşındaki Memiş Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam ediyor.

Terzilik mesleğine 16 yaşında çırak olarak ilk adımı atan ve ustasının yanında işi öğrenen Öztürk, askerden geldikten sonra kendi dükkanını açtı.

Haftanın 6 gününde aksatmadan iş yerine gelen Öztürk, ilerleyen yaşına rağmen elbiselerin çoğu yerini hala eliyle dikiyor.

Mesleğini 75 yıldır aynı heyecanla yapan Memiş usta, gücü yettiği sürece işine devam etmek istiyor.

"Giyinmesini de giydirmesini de seven biriyim"

Eşini 3 yıl önce kaybeden Öztürk, AA muhabirine, 75 yıldır mesleğini severek yaptığını belirterek, "Giyinmesini de giydirmesini de seven biriyim. Pazar hariç her gün dükkanıma geliyorum. Sabah 10'da gelirim, akşam 7'de giderim. Birçok iş adamına takım elbise diktim." dedi.

Öztürk, Karabük'te eskiden insanların çok iyi giyindiğini vurgulayarak, "Eskiden defile gibiydik. Yenişehir sineması vardı, Türkiye'de bir tanedir. Oraya giderken ayakkabılarımızı boyattırırız, pantolonlar ütülenir. Sinemaya defileye gider gibi giderdik." diye konuştu.

Elbiselerin çoğu yerini eliyle diktiğini ifade eden Öztürk, makineyi yalnızca yan ve omuz dikişlerinde kullandığını anlattı.

Memiş Öztürk, gençlere okumalarını, aksi durumda iyi meslek sahibi olmalarını tavsiye etti.

"Gençlere iyi örnek"

İŞKUR İl Müdürü Mustafa Çalış da Öztürk'ün gençlere iyi örnek olduğunu söyledi.

Kolunda "altın bilezik" olarak tabir edilen mesleği severek yapmanın ve üretimin her yaş için önemli olduğunu vurgulayan Çalış, "İstihdam ve üretimin önünde mesleksizlik önemli bir engel. Gençler ve istihdama girecekler, 'ne iş olsa yaparım' demekten ziyade bir meslekte kendilerini geliştirmeli." diye konuştu.

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Demet Akalın İdo Tatlıses Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Ozan Tufan Mesut Özil Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karabük'te 91 yaşındaki terzi, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:30:00. #1.17#