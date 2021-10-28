Karabük'te 6. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı başladı

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı başladı.

Akdeniz Bilim ve Teknoloji Birliğinin ortaklığında çevrim içi gerçekleştirilen konferansta, KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından halk müziği konseri verildi.

Konferans Başkanı KBÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve yardımcıları Prof. Mohamed Ben Ahmed, Prof. Bernadetta Kwintiana Ane ve Prof. Boudhir Anouar Abdelhakim, etkinlikte konuşma yaptı.

Fransa EureCom'dan Ksentini Adlen, İngiltere Northumbria Üniversitesinden Yusuf Arayıcı, Avustralya Melbourne Üniversitesinden Mohsen Kalantari Soltanieh ve ABD North Dakota State Üniversitesinden Bakr M. Aly Ahmed ve Portekiz Castelo Branco Politeknik Enstitüsünden Domingos Santos, konferansta davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Akıllı şehirler, çevre, sağlık, öğrenme, coğrafi bilgi sistemleri, mekansal bilişimde zeki uygulamalar ve bina bilgi modelleri gibi geniş bir alanda bildirilerin sunulduğu konferans, 25'in üzerinde farklı ülkeden pek çok araştırmacıyı bir araya getirdi.

Etkinlikte sunulan bildiriler, SCOPUS indeksli olarak ISPRS Archives'da tam metin ve Springer'da kitap bölümü olarak basılacak.

Uluslararası konferans, 3 gün sürecek.

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