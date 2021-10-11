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KARABÜK'TE 2 KATLI EV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldiÖğle saatlerinde, Hacıağaç köyü Gökçeoğlu Mahallesi'nde Güner ailesine ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

Öğle saatlerinde, Hacıağaç köyü Gökçeoğlu Mahallesi'nde Güner ailesine ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede evi saran alevlere itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ekipler tarafından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK'TE 2 KATLI EV YANDI

KARABÜK'TE 2 KATLI EV YANDI

KARABÜK'TE 2 KATLI EV YANDI

KARABÜK'TE 2 KATLI EV YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KARABÜK'TE 2 KATLI EV YANDI - Haberler
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