Karabük Cumhuriyet İçin Yürüdü

KARABÜK (Habermetre) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karabük Valiliği himayesinde TCDD Karabük Gar Müdürlüğü önünden başlayan ve Karabük Kent Meydanında sona eren "Cumhuriyet Korteji" düzenlendi.

Cumhuriyet Kortejine; Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkan Vekili Seher Berker, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürsel Akın, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, POMEM Müdürü Zekeriya Çoban, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, emniyet ve askeri personel, KARDEMİR işçileri, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

Karabük Belediyesi Bando Takımının çaldığı marşlar eşliğinde ilerleyen İl Protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet