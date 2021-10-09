'Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor' etkinliği sona erdi - Haberler
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"Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" etkinliği sona erdi

AA / Orhan Kuzu - Haberler | Teknoloji

4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" etkinliği son buldu.

KARABÜK (AA) - 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen "Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor" etkinliği son buldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan etkinlik kapsamında öğrenmeye istekli, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlanması hedeflendi.

Şenlik kapsamında 3 gün boyunca 98 atölye çalışması, 3 konferans, 1 sergi ile bilimsel gösteriler, 3D tasarım ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örneklerden oluşan etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yaptığı açıklamada, şenlikte çok büyük emek olduğunu ve bunun çok güzel bir şekilde yansıdığını söyledi.

Öğrencilerin bilimle buluşmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Akbaş, "Bunu da en iyi şekilde gerçekleştirdik. Katılımcılarımızın tamamı memnun ve mutlu oldular. Bizler de hep birlikte bu mutluluğu yaşıyoruz. Bilim şenliğimiz amacına ulaşmıştır." dedi.

Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor etkinliği sona erdi

Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor etkinliği sona erdi

Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor etkinliği sona erdi

Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor etkinliği sona erdi

AA / Orhan Kuzu - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Karabük Bilim Şenliği; Emeğin Başkent Bilimle Buluşuyor' etkinliği sona erdi - Haberler
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