Karabük Belediyesinden Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi - Haberler
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Karabük Belediyesinden Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi

Habermetre - Haberler | Toplum
Karabük Belediyesinden Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi

Kent Meydanında bulunan prefabrik binamızı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ederek, vatandaşlarımızın aşıya kolay bir şekilde ulaşmasına imkan sağlamış olduk.Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor.

KARABÜK (Habermetre) - Kent Meydanında bulunan prefabrik binamızı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ederek, vatandaşlarımızın aşıya kolay bir şekilde ulaşmasına imkan sağlamış olduk.

Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Karabük Belediyesinden Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi

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Haber: Karabük Belediyesinden Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi - Haberler
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