Karabük Belediyesinden Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi
Kent Meydanında bulunan prefabrik binamızı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ederek, vatandaşlarımızın aşıya kolay bir şekilde ulaşmasına imkan sağlamış olduk.Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor.
KARABÜK (Habermetre) - Kent Meydanında bulunan prefabrik binamızı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis ederek, vatandaşlarımızın aşıya kolay bir şekilde ulaşmasına imkan sağlamış olduk.
Kullandığınız browser video görüntülemeyi desteklemiyor. Karabük Belediyesinden Covid-19 Aşı Uygulama Merkezi
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