Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Ekiplerince İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Deprem ve Yangın Tatbikatı Yapıldı

KARABÜK (Habermetre) - Tatbikatta Karabük Belediyesi ekipleri tarafından Mimar Sinan Orta Okulu, Şehit Özcan Ören İlkokulu ve Demir Çelik 50. Yıl İlkokulu öğrencilerine yangın söndürme ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan tüm öğrenciler sınıfları boşaltarak okul bahçesinde toplandı. Okul bahçesinde itfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangına müdahale ve yangın söndürme cihazları hakkında bilgiler verildi. Tatbikat, öğrenciler tarafından ilgi ve heyecanla karşılandı. Yangın söndürme işleminin ne şekilde yapıldığını pratik yaparak öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, ayrıca merak ettikleri soruları eğitimi veren görevlilere yöneltti.

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