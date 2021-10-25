KARABÜK ALDEĞİRMEN BARAJI'NDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

KARABÜK (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Karabük iline yaptığı yatırımlarla illerimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Karabük ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Çalışmaları devam eden Karabük Aldeğirmen Barajının tamamlanması ile barajdadepolanacak su ile 14 bin 650 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlanacak. Baraj Tersip Bendi, Tersip bendi derivasyon yapısı ve ulaşım yolları imalatları tamamlandı. Barajda Gövde kaplama ve Gövde kazıları imalatlarına devam edilmektedir. Temelden yüksekliği 58 metre ve su depolama kapasitesi 24 milyon m3olan Karabük Aldeğirmen Barajının tamamlanması ile 2020 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 18 milyon 330 bin 466 TLkatkı sağlanması hedeflenmektedir.

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