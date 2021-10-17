Karabağ'ın 'Güney Kapısı' Füzuli'nin Ermenistan işgalinden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti - Haberler
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Karabağ'ın "Güney Kapısı" Füzuli'nin Ermenistan işgalinden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karabağ'ın

Karabağ'ın "Güney Kapısı" Füzuli şehrinin Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti.

Karabağ'ın "Güney Kapısı" Füzuli şehrinin Azerbaycan ordusu tarafından Ermeni işgalinden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 17 Ekim 2020'de halka hitabında Füzuli şehrinin ve 7 köyün işgalden kurtarıldığını duyurmuştu. Azerbaycan Ordusu, 17 Ekim'de Füzuli şehri ile birlikte Koçahmedli, Çimen, Cuvarlı, Pirahmedli, Musabeylı, İşıglı ve Dedeli köylerini Ermeni işgalcilerden temizledi.

"Füzuli Harekatı"

Fuzuli Harekatı, İkinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun güneydoğu cephesindeki en önemli muharebelerinden biri olarak biliniyor. Ermenistan ordusu bu harekatta çok sayıda insan gücü ve askeri ekipman kaybederek bölgeden kaçtı. Ayrıca, Füzuli'nin eski temas hattındaki birkaç savunma hattının kırılması, Azerbaycan ordusunun Güney Cephesi boyunca ilerlemesi için geniş fırsatlar oluşturmuştu.

Füzuli, Ermeni işgalinden önce 1 şehir ve 78 köyden oluşuyordu. 23 Ağustos 1993'te Ermeni Silahlı Kuvvetleri'nin Füzuli iline saldırısı sonucunda Füzuli şehri dahil 58 köy işgal edilmişti. Türbeler, tarihi ve dini yapılar açısından oldukça zengin olarak bilinen Füzuli ilindeki abideler, yerleşim yerleriyle birlikte Ermeni işgali sırasında tamamen tahrip edildi. Bölgedeki evler ve tarihi eserler tamamen yıkılırken, ağaçlar da Ermeniler tarafından kesildi. - BAKÜ

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Haber: Karabağ'ın 'Güney Kapısı' Füzuli'nin Ermenistan işgalinden kurtarılmasının üzerinden bir yıl geçti - Haberler
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