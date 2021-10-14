Karabağ'da yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca açılan ateşte Azerbaycan askeri şehit oldu - Haberler
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Karabağ'da yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca açılan ateşte Azerbaycan askeri şehit oldu

AA / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel
Karabağ'da yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca açılan ateşte Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus unsurların kontrolündeki bölgeden yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus unsurların kontrolündeki bölgeden yasa dışı Ermeni silahlı gruplarca açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 18.15 sıralarında Ermeni silahlı grupların açtığı keskin nişancı ateşi sonucu asker Afgan Hamzayev'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, terör saldırısı olarak nitelendirilen eylemin soruşturulması için Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezine talepte bulunulduğu kaydedildi.

Minsk'te Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının üçlü toplantı gerçekleştirdiği sırada yasa dışı Ermeni silahlı grupların işlediği terör eyleminin kasıtlı bir provokasyon olduğu belirtilen açıklamada, Ermenistan'ın bölgedeki durumu kasten gerginleştirmek, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildirinin uygulanmasını engellemek ve Rus unsurların faaliyetine gölge düşürmeği amaçladığı ifade edildi.

Terör eylemini gerçekleştiren yasa dışı Ermeni silahlı grupların etkisiz hale getirilmesi ve kendilerinden hesap sorulması için Azerbaycan yasalarına uygun olarak kararlı adımların atılacağı belirtildi.

AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri
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