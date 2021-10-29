Karabağ'da '29 Ekim' kutlaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabağ'da '29 Ekim' kutlaması

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Karabağ'da '29 Ekim' kutlaması

Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Türkiye- Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Karabağ'da görev yapan Türkiye- Rusya Ortak Merkezinde, Azerbaycan ve Rusya Silahlı Kuvvetleri personelinin de katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama töreni icra edildi" denildi.


Karabağ'da '29 Ekim' kutlaması

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır

ABD'den 29 Ekim mesajı: Türkiye önemli bir NATO müttefiki ve ABD'nin ortağıdır

 Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine davet edilmedi

Osman Kavala çağrısı yapan 10 büyükelçi, Cumhurbaşkanlığı'ndaki 29 Ekim törenine davet edilmedi

 Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını 'Sinan' eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Cumhuriyet'in 98. yılında AKM kapılarını "Sinan" eseriyle açıyor! Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title