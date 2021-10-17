EDİRNE (Habermetre) - Karaağaç Kabak Festivaline Büyük İlgi Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl 16-17 Ekim tarihlerinde ilk kez 'Karaağaç Kabak Festivali' düzenlendi. Yağışlı havaya rağmen Buzhane davet bahçesinde yapılan festival büyük ilgi gördü. Bu sene ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören Karaağaç kabak festivaline katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp ile eşi Dr. Ayten Canalp, kadın kooperatifleri tarafından festival alanına açılan stantları tek tek dolaşıp ürünleri inceleyerek kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp daha sonra festival kapsamında Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunun Jüri üyeliğinde düzenlenen "Kabak Tadı Veriyoruz" yemek yarışmasına katıldı. Sadece kadın yarışmacılar ve lise öğrencilerinin katılabildiği organizasyonda tatlılar, tuzlular, zeytinyağlılar ve ana yemek kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp ödül töreninde yaptığı konuşmada, burada kaybeden yok, herkes kazandı, en önemlisi de Edirne kazandı. Buradan sadece dereceye girenleri değil yarışmaya katılan herkesi kutluyorum ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Festivale Edirne Valisi Ekrem Canalp eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirneli vatandaşlar, yemekleri ile yarışmada mücadele eden kadınlar ile öğrenciler katıldı. Festival çeşitli etkinliklerle pazar günüde devam edecek.

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