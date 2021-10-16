Karaağaç 'Kabak Festivalinde' yemekler yarıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Kültür Sanat

Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Karaağaç Kabak Festivali'nde kabak yemekleri ve tatlılarıyla yarışan katılımcılar, 'Kabak Tadı Veriyoruz' yemek yarışması ile hünerlerini sergiledi.

EDİRNE (İHA) - Karaağaç "Kabak Festivalinde" yemekler yarıştı

EDİRNE - Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Karaağaç Kabak Festivali'nde kabak yemekleri ve tatlılarıyla yarışan katılımcılar, 'Kabak Tadı Veriyoruz' yemek yarışması ile hünerlerini sergiledi.

Edirne'de düzenlenen 1. Karaağaç 'Kabak Festival' yarışmasında kendi elleriyle yaptıkları kabak yemekleri ve kabak tatlılarıyla katılan ev hanımları hünerlerini sergiledi. Birbirinden farklı ve lezzetli kabak yemekleri jüri üyelerinin beğenisine sunulduğu yarışmada Gülay Aydinç, yaptığı kuzu etli iç pilavlı bal kabağı ile jüri üyelerinden tam not alarak birinci oldu. Yöresel kıyafetleri ile halk oyunları oynayan öğrenciler ise birbirinden güzel gösterilerle yarışmaya renk kattı.

Edirne'de bir tesisin bahçesinde düzenlenen yarışmaya katılım sağlayan yarışmacılar, "balkabağı ana yemekler", "balkabağı tatlılar", "balkabağı zeytinyağlılar" ve "balkabağı hamur işleri" kategorilerinde yaptıkları yemekler ile yarıştı.

Etkinlik kapsamında yarışmaya katılım sağlayan vatandaşların 25'i aşçılık öğrencisi olmak üzere toplamda 120 kişi yaptıkları kabak yemekleri ile yarıştı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen şefler, yapılan kabak yemeklerinin tadına bakarak yarışmacılara puan verdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, jüri şefleri ile birlikte yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı.

Yarışmacıların yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Karaağaç Kabak Festivali'nin ilk kez gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" dedi.

Yarışmacıları yaptıkları kabak yemeklerinden dolayı kutlayan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Karaağaç Kabak Festivali'nin ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız festival kahve ve çikolata festivali olacak. Sizlerle festival heyecanını bir kez daha yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Ana yemek kategorisinde birinci olan Gülay Aydinç, "Kabak ile yaptığım ana yemek kategorisinde birinci oldum. Zeytinyağlı kabak yemeklerinde ise 3'üncü oldum. Ana yemekte balkabağımızın içine kuzu etli iç pilav hazırlayıp sunum yaptık. Zeytinyağlılarımızda ise Ege yöresine ait sülfata yemeğini yaptık. İkisi de çok lezzetliydi, yiyenler çok beğendi ve çok mutluyuz" diye konuştu.

Közde pişirilmiş bir kabak ile yarışmaya katıldığını ve içinin kaşıkla yenildiğini belirten Mürvet Gürses, "Kabağı güzelce kestik temizledik ondan sonra fırını yaktık ve ateş kor oldu. Daha sonra kor ateşinde tepsiler koyup pişirdik. Bu yemeği kendi fikrimce ilk defa yaptım. Eskiden kazanlar vardı büyük kazanlarla yapardık. Yaşlılardan esinlenerek bu kabak yemeğini yaptım. Çünkü biz küçükken büyüklerimiz bize yapardı. Çok güzel bir yarışma çok mutluyuz her zaman olsun isteriz" ifadelerini kullandı.

Karaağaç Kabak Festivalinde yemekler yarıştı

Karaağaç Kabak Festivalinde yemekler yarıştı

Karaağaç Kabak Festivalinde yemekler yarıştı

Karaağaç
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Zeynep Bastık İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Derya Yanık Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaağaç 'Kabak Festivalinde' yemekler yarıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 22:36:01. #1.17#