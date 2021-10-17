Karaağaç Kabak Festivali'ne 15 bin kişi katıldı

EDİRNE'de Karaağaç Mahallesi'nde bu yıl ilki düzenlenen Karaağaç Kabak Festivali, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. İki gün süren festivalde yemek yarışması, konserler ve kurgusal fotoğraf atölyeleriyle yaklaşık 15 bin kişi ağırlandı.

Edirne Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Karaağaç Kabak Festivali kentte tarımın merkezi olarak bilinen Karaağaç Mahallesi girişinde bir davet bahçesinde gerçekleştirildi. Kentte faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin 'kabak' temalı ürünleriyle donattığı stantların açıldığı festival alanında iki gün boyunca birbirinden farklı etkinlikler yapıldı. 'Kabak tadı veriyoruz' isimli yemek yarışmasının da düzenlendiği festivalde oluşturulan kurgusal setlerde fotoğraf atölyesi çalışmaları yapılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Farklı liseler ve ortaokullardan öğrencilerin konserleri ve halk oyunları gösterileriyle renklenen festivale yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Meriç ve Tunca Nehri'nin suyuyla sulanan Karaağaç Mahallesi'nde yetişen her ürünün çok kıymetli olduğunu kaydeden Soytürk, "Şehrimiz haziran ayında gerçekleştirdiğimiz Lavanta Festivali'nden sonra şimdi de kabak festivali ile şenleniyor. Özellikle Meriç ve Tunca suyuyla sulanan bu topraklar çok kıymetli topraklar. Buradaki Karaağaç kabağı da çok kıymetli. Şeflerimiz çok inanılmaz bir aromasının olduğunu söylüyor. Hakikaten bu topraklarda yetişen her ürün kıymetli" ifadelerini kullandı.