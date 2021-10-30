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Kara yolunda büyükbaş hayvan bindirilen tır ulaşımı aksattı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Kara yolunda büyükbaş hayvan bindirilen tır ulaşımı aksattı

Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde dorsesine büyükbaş hayvan bindirilmesi için kara yoluna dikey durdurulan tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Sivas'ta Geminbeli Geçidi'nde dorsesine büyükbaş hayvan bindirilmesi için kara yoluna dikey durdurulan tır, trafiğin aksamasına neden oldu.

Sivas- Suşehri kara yolunda yer alan ve Karadeniz ile Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan Geminbeli Geçidi Kumoğlu köyü yakınlarında, 34 BMA 079 plakalı tır, yola dikey durdu.

Yol kenarındaki yamaca yaklaştırılan tırın dorsesine, büyükbaş hayvanların binmesi sağlandı.

Tır, hayvanlar bindirildikten sonra Suşehri ilçesi yönüne hareket etti.

Bazı sürücüler, tırın yolu trafiğe kapatmasına tepki gösterdi.

Kara yolunda büyükbaş hayvan bindirilen tır ulaşımı aksattı

Kara yolunda büyükbaş hayvan bindirilen tır ulaşımı aksattı

Kara yolunda büyükbaş hayvan bindirilen tır ulaşımı aksattı

Kara yolunda büyükbaş hayvan bindirilen tır ulaşımı aksattı

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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