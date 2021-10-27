KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatlerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları sebebiyle her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 8-11. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Çan yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Tirebolu, Görele, Eynesil tünellerinde yapılacak kamera sistemleri bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Tuzluca-Iğdır yolunun 68-74, Refahiye-İliç yolunun 66-68, Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 21-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Tokat-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sürdürülüyor.

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