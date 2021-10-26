CEYHAN, ADANA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten sürdürülecek.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan-Yumurtalık kavşaklarındaki yapım çalışması dolayısıyla Yılankale Kavşağı'ndan D-400 yoluna çıkış kolu trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yol yapımı ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Isparta-Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Isparta yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Ardahan-Göle yolunun 34-36, Iğdır-Doğubeyazıt yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın-Karabük yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü devam ediyor.