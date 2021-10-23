AKHİSAR, MANİSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşakları, Ankara Çevre Otoyolu bağlantı yolunun 4-6. kilometrelerinde kavşak kolları bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-9. kilometrelerinde (Baklalı mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Akhisar-Manisa yolunun 51. kilometresinde (Akhisar çevre yolu) köprü yapım çalışmaları nedeniyle Manisa yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Amasya-Turhal yolunun 62-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde bordür çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 5-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde bulunan Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu1 ve Tirebolu2 tünellerinde kamera sistemleri bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.