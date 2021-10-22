ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 5-7. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 38-49. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 5-54. kilometrelerindeki Sarayköy-1, Sarayköy-2, Çayeli, Pazar-1, Pazar-2, İkiztepe ve Pazar tünellerinde yapılacak kamera sistemleri bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerindeki Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde yapılacak kamera sistemleri bakım çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 23-55. kilometrelerindeki Yoroz ve Trabzon tünellerinde yapılan kamera sistemleri bakım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akşehir-Yunak yolunun 43-50 ve İspir-İkizdere yolunun 6-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Burdur-Antalya il sınırı-Bozova-Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.