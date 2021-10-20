GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında, Gebze mevkisi 40-42. kilometrelerinde araç üstgeçidi orta ayak imalatları çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bundan dolayı ulaşım, diğer şeritlerden, iki yönden ve iki şerit olarak devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldığından, ulaşım diğer yönden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşakları, Ankara Çevre Otoyolu bağlantı yolunun (O-20) 4-6. kilometrelerinde kavşak kolları bağlantı yolları yapım çalışmaları devam ettiğinden İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, karşı yönden iki taraflı gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Baklalı mevkisi Misis-Yılankale kavşaklarında, Gaziantep Otoyol Batı-Bahçe kavşakları mevkisi 3-9. kilometrelerinde kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 30 Ekim'e kadar İzmir istikametinde bant aktarma yapılacak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanacak.

İstanbul-Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolunun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla, her iki yönde ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.