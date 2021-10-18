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Kara yollarında durum

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun D-100 Ayrımı- Karabük Kavşağı'nda Gerede- Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantıyı sağlayan üst geçit köprüsünde bakım onarım ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu sebeple, Karabük'ten Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılırken, ulaşım karşı yönden kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yol yapım, Kırıkhan-Hatay yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerindeki (Kapıkaya Kavşağı) yol yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 0-7. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-44. kilometrelerindeki ( Akçaabat Askerlik Şubesi, Akçaabat Belediyesi, Akçaabat Nihat Usta, Trabzon Üniversitesi mevkileri) sinyalizasyon çalışmaları sebebiyle 07.00-18.00 saatlerinde ulaşım her iki yönde, tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
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