Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa Doğu- Yenişehir kavşakları 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Anamur-Aydıncık yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23, Afyonkarahisar-Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 46. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Malatya-Darende yolunun 52-57. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bartın-Karabük yolunun 33-35. kilometrelerinde Kavlakdibi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan kontrollü devam ediyor.