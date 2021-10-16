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Kara yollarında durum

AA / Merve Özlem Çakır - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı-Ankara kavşakları 4-6. kilometrelerinde kavşak kolları bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Eceabat-Abide yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Ayrancılar-Torbalı yolunun 5-8. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 5-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücüler alternatif güzergah olarak şehir içine yönlendiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siirt-Eruh yolunun 5-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Taşova-Erbaa-Niksar yolunun 15-16. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

AA / Merve Özlem Çakır - Son Dakika Haberleri
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