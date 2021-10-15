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Kara yollarında durum

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İSTANBUL (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova ile Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti 22.00-06.00 saatlerinde kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Akıncı- Ankara kavşakları 4-6. kilometrelerinde bağlantı yolları yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-7. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 15-17. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolunun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Tokat-Sivas yolunun 3-7. kilometrelerindeki çeşitli çalışmalar dolayısıyla ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Son Dakika Haberleri
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