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Kara yollarında durum

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 3-7. kilometrelerinde kavşak yapım çalışması sebebiyle Gaziantep istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerindeki Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Denizli-Çardak yolunun 44-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Çavdır ayrımı-Fethiye yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane yolunun 38 ile 41. kilometrelerindeki Mescitli-1 ve Mescitli-2 tünellerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacak. Tünellerde ulaşım bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde tek şeritten, kontrollü sürdürülecek.

Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Tuzluca-Iğdır yolunun 68-75. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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