YILDIRIM, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Mekece-Bozüyük istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 28-33, Elazığ-Malatya yolunun 51-52. kilometrelerindeki (Kapıkaya Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 53-57. kilometrelerinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi alt geçidi yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yön trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Alaca-Zile yolunun 18-23. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Uşak-Banaz-Afyonkarahisar yolunun 50-52. kilometrelerinde hızlı tren hattı köprü ayağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla her iki yönde bulunan tüplerde 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.