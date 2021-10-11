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Kara yollarında durum

AA / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 0-39. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir istikametinde Karacabey Kavşağı Üst Geçit Köprüsü yan yolu trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Söz konusu hattın 5-7. kilometrelerinde de bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple otoyolun İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Yalova-İzmit yolunun 0-40. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde genleşme derzi yenileme-tamirat çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Trafik yoğunluğu düşünülerek buradaki çalışma, 21.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Ankara-Konya ayrımı-Bala-Kaman yolunun 19-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Simav-Uşak yolunun 27. kilometresinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergah olarak şehir içi sanayi bölgesine yönlendiriliyor.

Amasya-Turhal yolunun 62-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde çelik tel ile şev stabilitesinin artırılması çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 26. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon istikametindeki tüpünde yapılacak elektrik sistemi bakım çalışması sebebiyle bugün ve yarın 08.00-18.00 saatlerinde tünel trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan devam edecek.

Malatya-Darende yolunun 48-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

AA / Arife Yıldız Ünal - Son Dakika Haberleri
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