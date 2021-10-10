KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Serbest Bölge Bağlantı yolu mevkisindeki onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun, Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 7-14. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarma yapılacak. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin verilecek.

İstanbul-Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolunun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Aliağa-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Akçakoca-Düzce yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Adana-Ceyhan yolunun 36-38. kilometrelerinde menfez yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 0-7, Trabzon Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.