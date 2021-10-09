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Kara yollarında durum

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılacak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam- Kahramankazan kavşakları 20-26. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale-Karakeçili yolunun 1-3. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları sürdürüldüğünden söz konusu kesimde yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Bahşılı şehir geçişi ile Kırıkkale-Bahşılı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan-Hatay yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle anılan kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ayancık-Sinop yolunun 1-6. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 18-20. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 39-41. kilometrelerinde (Akçaabat Yıldızlı mevkisi) yol yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
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