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Kara yollarında durum

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerindeki araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisindeki (Çelemedere Viyadüğü) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gebze-İzmit yolunun 30-31. kilometrelerinde Hereke Köy Deresi Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 25-28, Milas-Yatağan yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Beypazarı-Ayaş-Ankara yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Beypazarı-Ayaş-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 53-57. kilometrelerindeki köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Maçka yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Maçka-Trabzon yönü 21.00-07.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Son Dakika Haberleri
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