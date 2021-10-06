Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz yönde etkiliyor.

ARDAHAN (İHA) - Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı

ERZURUM - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı trafiği de olumsuz yönde etkiliyor.

Dün gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı Kars-Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışı sonrası yollar tamamen karla kaplanırken sürücüler zaman zaman kayarak yoldan çıktı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri sürücüleri buzlanma konusunda uyardı.

Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı

Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

 Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor

Meteoroloji'den 3 bölge için uyarı! Kar, sağanak, fırtına geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Stefan Kuntz Aykut Kocaman Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kim Min-jae
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kar yağışı Kars - Ardahan karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:37:18. #1.12#