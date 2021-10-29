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Kar yağışı etkili oluyor

AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Kar yağışından görüntü Karla kaplanan çatılar Karla kaplı araçlar Yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan masa sandalyeler Bisiklet süren çocuklar Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor ARDAHAN - Aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

ARDAHAN (AA) - Kar yağışından görüntü

Karla kaplanan çatılar

Karla kaplı araçlar

Yürüyen vatandaşlar

Karla kaplanan masa sandalyeler

Bisiklet süren çocuklar Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor

ARDAHAN - Aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.

Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı etkili oluyor

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI

KAR ALTINDA PALANDÖKEN'İN ZİRVESİNE 'CUMHURİYET' TIRMANIŞI
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