Kar yağışı etkili oluyor
Kar yağışından görüntü Karla kaplanan çatılar Karla kaplı araçlar Yürüyen vatandaşlar Karla kaplanan masa sandalyeler Bisiklet süren çocuklar Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor ARDAHAN - Aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
ARDAHAN (AA) - Kar yağışından görüntü
Karla kaplanan çatılar
Karla kaplı araçlar
Yürüyen vatandaşlar
Karla kaplanan masa sandalyeler
Bisiklet süren çocuklar Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili oluyor
ARDAHAN - Aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı il merkezini beyaza bürüdü.
Cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler zor anlar yaşadı.
Öte yandan il merkezine bağlı kara yollarında herhangi bir aksamanın yaşanmadığı öğrenildi.