KAPORA ALIP, 27 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Haberler
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KAPORA ALIP, 27 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da çeşitli internet sitelerinde verdikleri sahte ilanlarla 27 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'da çeşitli internet sitelerinde verdikleri sahte ilanlarla 27 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Antalya'da ürün alım satımlarına aracılık eden internet sitelerinde, 27 kişinin kapora alınarak dolandırılması üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin B.C., H.Y., H.D. ve M.S. olduğunu belirleyip, operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan şüpheliler, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan sevk edildiği adliyede, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

KAPORA ALIP, 27 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAPORA ALIP, 27 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAPORA ALIP, 27 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

KAPORA ALIP, 27 KİŞİYİ DOLANDIRAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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