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Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi

Adıyaman'da, trafikte kapısı açık bir şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobile 144 TL para cezası kesildiGeçtiğimiz gün içerisine motosiklet konulduğundan dolayı arka kapısı kapanmayan ve kapısı açık bir şekilde ilerleyen otomobille ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne...

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, trafikte kapısı açık bir şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren otomobile 144 TL para cezası kesildi

Geçtiğimiz gün içerisine motosiklet konulduğundan dolayı arka kapısı kapanmayan ve kapısı açık bir şekilde ilerleyen otomobille ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında aracın plakası tespit edildi. Polis ekipleri araca trafik güvenliğini tehlikeye koymaktan 144 TL para cezası uyguladı. - ADIYAMAN

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Haber: Kapısı açık ilerleyen otomobile 144 TL ceza kesildi - Haberler
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