Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki tır yangını nedeniyle trafik aksadı

Yurt dışına çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı istikametine giden tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Romanya vatandaşı Anes Echo yönetimindeki E23T315 plakalı alüminyum ve köpük yüklü tırın dorsesinde Kapıkule'ye yaklaşık 6 kilometre kala, Eskikadın köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alevler yükseldi.

Tır sürücüsü ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle tırın tamamına yayılmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle Kapıkule yolunda trafik yaklaşık bir saat süreyle aksarken 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Söndürme ve soğutma çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı.