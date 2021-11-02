Kapıkule'de şüphelinin kıyafetine gizlenmiş 198 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Kapıkule'de şüphelinin kıyafetine gizlenmiş 198 gram esrar ele geçirildi

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Kapıkule'de şüphelinin kıyafetine gizlenmiş 198 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan zanlının üst aramasında 198 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan zanlının üst aramasında 198 gram esrar ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen L.D'nin hareketlerinden şüphelendi.

Zanlının üst aramasında kıyafetinin içine bağlanarak gizlenmiş 198 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde iletişim aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ile 10 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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