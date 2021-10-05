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Kapıkaya Barajı'na ilk kazma vuruluyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kapıkaya Barajı'na ilk kazma vuruluyor

İzmir'in Kınık ilçesinde, Kapıkaya Barajı için DSİ ile yüklenici firma arasında imzalar atıldı, dev baraj için inşa süreci resmen başladı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - İzmir'in Kınık ilçesinde, Kapıkaya Barajı için DSİ ile yüklenici firma arasında imzalar atıldı, dev baraj için inşa süreci resmen başladı. DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 32 bin 530 dekar araziye can suyu verecek Kapıkaya Barajı'nı 3 yıl içinde tamamlayacaklarını söyledi.

"Bakırçay Mansap Ovaları Sulama Projesi" kapsamında, Bergama'da Kestel, Yortanlı, Çaltıkoru ve Sevişler Barajlarını tamamlayan, Musacalı Barajı'nda ise su tutan DSİ Genel Müdürlüğü, Kapıkaya Barajı'nın da inşasına başlıyor. DSİ ile yüklenici firma arasındaki inşaat sözleşmesine imza atan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, projeyi 3 yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Online ihaleye 80 firma teklif verdi

11 Mart 2021 tarihinde online olarak yapılan ihaleye 80 firmanın katıldığını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "İhaleyi kazanan firma ile sözleşmeyi imzaladık. Kınık Kapıkaya Barajı için inşaat süreci resmen başladı. Hedefimiz belirlenen süre içerisinde İzmir'imize yakışır, bölgenin göz bebeği olacak bir eser oluşturmak" diye konuştu.

60 milyon lira kazandıracak

2024 yılında tamamlanması hedeflenen Kınık Kapıkaya Barajı 32 bin 530 dekar sulama alanı ile Kuzey İzmir'in en büyük barajlarından biri olacak. Temelden yüksekliği 84.5 metre olan Kapıkaya Barajı'nın gövdesi, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. Dev barajın gövdesi için yaklaşık 2.03 milyon metreküp dolgu yapılacak. 42 bin 35 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak baraj, bölge ve ülke ekonomisine 2021 yılı rakamlarıyla 60 milyon lira ek katkı sağlayacak. - İZMİR

Kapıkaya Barajı'na ilk kazma vuruluyor

Kapıkaya Barajı'na ilk kazma vuruluyor

Kapıkaya Barajı'na ilk kazma vuruluyor

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Haber: Kapıkaya Barajı'na ilk kazma vuruluyor - Haberler
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