Kapalıçarşı'da restorasyon çalışmaları haziranda bitecek

FATİH, İSTANBUL (DHA) - - İstanbul'un simge yapılarından biri olan Kapalıçarşı'da geçen yıl başlayan restorasyon çalışmalarında son durumla ilgili bilgi veren Başkan Turan, "Kapalıçarşı'da haziran ayında çalışmalar bitmiş olacak" dedi.

Yaklaşık 600 yıllık tarihiyle İstanbul'un önemli anıt eserlerinden olan Kapalıçarşı'da geçen sene başlayan restorasyon, depreme karşı güçlendirme, beden duvarları, altyapı, vitrin cephelerinin uygun hale getirilmesi ve kalem işlerinin yeniden yapılmasına dair çalışmalar devam ediyor. Anıtlar Kurulu onayıyla başlayan projeye 70 milyon lira bütçe ayrıldı. 42 bin metrekare alan üzerine kurulu çarşıda yaklaşık 4 bin dükkan, 65 sokak, 22 kapı ve 14 han yer alıyor.

"EN KAPSAMLI TADİLAT YAPILIYOR"

Restorasyon çalışmalarında son durumu anlatarak bilgi veren Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Kapalıçarşı yıllar boyunca birçok doğal afet görmüş. Şu anda yapmış olduğumuz çalışma 1894 yılında yaşanan depremden sonra yaptığımız en kapsamlı çalışma. Bu çalışma İstanbul Valiliği, Kapalıçarşı'daki mülkiyet sahipleri ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle yapılıyor. Tam bir yıldır çalışmalarımız devam ediyor. Geçmiş yıllarda çatıda düzenleme yapıldı. Yaklaşık 15 yıllık en kapsamlı tadilat yapılıyor. 17 bin metre karelik çarşı taban alanı yenilendi. Çarşının içerisinde 2 bin 500 dükkan var. Çalışmalar orijinaline uygun yapılıyor. 40 arkadaşımız sadece kalem işi çalışıyor" dedi.

"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BUNDAN SONRADA İSTANBUL TİCARETİNE YÖN VERECEK"

Beden duvarları güçlendirme çalışmalarının yapıldığını söyleyen Turan, "Beden duvarlarında görülmeyen kılcal çatlaklar var. Bu alanın tamamı UNESCO dünya miras alanındaki yerler. Kapalıçarşı İstanbul'un en büyük değerlerinden. Hem geçmişte hem de bugün ticaretin en önemli merkezlerinden. Askıda görünen bütün kablolar kaldırılacak. Işıklandırmaklar tekrardan düzenlenecek. Kapalıçarşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yüzyıllar boyunca İstanbul ticaretine yön verecek" diye konuştu.

"HAZİRAN AYINDA ÇALIŞMLAR BİTİRECEĞİZ"

Bir yıldır çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Turan, "Haziran ayında çalışmaları bitmiş olacağız. taban işlerinin yüzde yüzünü tamamladık. Kalem işlerinin yaklaşık yüzde on beşi tamamlandı. Önümüzdeki turizm sezonunda farklı bir Kapalıçarşı karşımızda olacak" ifadelerini kullandı.