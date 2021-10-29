YALOVA (Habermetre) - KAPALI PAZARYERİ MESCİDİ İBADETE AÇILDI

Yalova Belediyesi, Yalova A. Ş. ve Yalova Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası öncülüğünde yapılan Bay-Bayan Mescidi Merkez Kapalı Pazaryeri'nde ibadete açıldı. Açılışa Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık, Yabeltaş A. Ş. & Yalova A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Özel ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Pazarcılar Odası Başkanı Orhan Seyfi Kalyoncu katıldı. İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın yapmış olduğu duanın ardından protokol üyeleri hep birlikte açılış kurdelesini kesti. Pazarcı esnafının ve vatandaşların ibadetlerini kolayca yapabileceklerini söyleyen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk; "Merkez Kapalı Pazaryeri'nin önemli bir eksikliğini yapmış olduğumuz bu mescid ile giderdik. Hem pazarcı esnafımızdan hem vatandaşlarımızdan bu yönde bir talep vardı. Pazar yerinde herkesin kolay ulaşabildiği bir noktada gerekli düzenlemeyi yaparak esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Hayırlı uğurlu olsun " dedi.

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