Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüpheli S.D'nin üst aramasında 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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