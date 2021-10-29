Kapaklı'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
AA / Uğur Arslan - Haberler | Güncel
Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Şüpheli S.D'nin üst aramasında 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Uğur Arslan - Son Dakika Haberleri
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