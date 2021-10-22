Kapadokya'da üretilen sıcak hava balonları yüzde 100 yerli olma yolunda

Kapadokya'da sıcak hava balonu üretimi yapan firmalar, yüzde 100 yerli üretim için kolları sıvadı.

Ürgüp ilçesi ve Ortahisar beldesinde sıcak hava balonu üretim merkezlerindeki hummalı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Pasha Balloons tarafından 2019 yılında üretilip Ruanda'ya yapılan ilk sıcak hava balon ihracatının ardından Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinden gelen talepler, maliyeti düşürmek isteyen firmaları yerlileştirmeye yöneltti.

Sepet, ateşleme sistemi ve yakıt tankını üreten firmalar, balonun kubbesinde kullanılan kumaşın da Türkiye'de üretilmesi için harekete geçti.

Test aşamasındaki kumaşların da balonlarda kullanılmaya başlanmasıyla yüzde 100 yerli üretim olacak sıcak hava balonları hem Türkiye'de hem de yurt dışında gökyüzünü süsleyecek.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, AA muhabirine, 2019 yılından beri ürettikleri 35 balondan ikisinin Afrika'ya ihraç edildiğini, diğerleriyle bölgedeki talepleri karşıladıklarını söyledi.

Sıcak hava balon üretimini kısa sürede yüzde 100 yerli hale getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Aydoğan, "Kumaşlarımız yurt dışından ithal ediliyor. Yıl sonuna kadar kumaşı da yerli imkanlarla yaparak tamamı ülkemizde üretilen yerli balon üretmek istiyoruz." dedi.

Sıcak hava balonlarının yurt içi ve dışında kullanımının yaygınlaşmasıyla ülkeye döviz girdisi sağlamanın yanı sıra sektördeki ithalatın da duracağına inandığını dile getiren Aydoğan, "Orta Doğu ve Avrupa'dan talepler gelmekte. Mevcut üretimdeki sertifikamızın İngiltere ve Avrupa ülkelerinde onaylanmasının ardından bu ülkelere de ihracatımız gerçekleşecek." diye konuştu.

"Yabancı firmalara göre daha kaliteli bir kumaş üretildi"

Kapadokya Balon Üretim ve Bakım AŞ Müdürü Ahmet Erdil de Kapadokya'nın sıcak hava balonculuğunun merkezi olduğunu, üretimle de bu durumun adeta perçinleneceğini vurguladı.

Yerli balon üretimiyle ekonomiye çok daha büyük katkı sunacaklarını anlatan Erdil, şunları kaydetti:

"Ar-Ge projemizi kumaş üzerinde gerçekleştirdik. Türkiye'de üretilen kumaşta testlerin son aşamasına geçtik. Yabancı firmalara göre daha kaliteli kumaş üretildi. Bir balonun kubbesindeki kumaşı yurt dışından almak isteseniz 100 bin avro harcamanız gerekiyor. 2 bin saat sonra 100 bin avro daha vereceksiniz. Sadece Kapadokya'daki 200 balon ve diğer bölgelerdeki balonları da hesap edin, çok büyük rakamlara ulaşıyor."

Hollanda'nın Zeeland kentinde sıcak hava balon turu düzenleyen ve Kapadokya'daki çalışmaları görmek için kente gelen Jan Hoogstrate de sıcak hava balonu almayı düşündüğünü söyledi.

Kapadokya'nın balon üretimi konusunda gelecek yıllarda dünya çapında bir noktaya ulaşabileceğine dikkati çeken Hoogstrate, "Yaşadığım bölgede 6 yıldır balon turu düzenliyorum. Hava şartlarından dolayı yılda en fazla 100 gün uçabiliyoruz. İleriki dönemde işletmemizin büyümesi ile buradan balon sipariş edebiliriz." ifadelerini kullandı.