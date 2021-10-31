Kapadokya'da bayram yoğunluğu; doluluk yüzde 100

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, birleşen Cumhuriyet Bayramı ile hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı, yüzde 100 seviyelerine ulaştı. TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, "Bölge esnafı olarak sonuçtan memnunuz" dedi.

Eylül ayı ile birlikte özellikle hafta sonları yerli turistlerin akınına uğrayan Kapadokya bölgesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile yoğunluğun en fazla yaşandığı merkezlerden biri oldu. Bazı turistler sabah erken saatlerde Göreme beldesindeki sıcak hava balon turlarına katılırken, bazıları da peribacalarını gezerek fotoğraf çektirdi.

İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, İzmir ve çevre illerden gelen yerli turistler ise Kapadokya'da mükemmel bir doğa gezisi yapılacağını belirterek bölgenin kalabalık olduğunu söyledi. Müze ve ören yerlerinin girişinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı, bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Göreme-Ürgüp bağlantı yolunda ise araç trafiği dikkat çekti.